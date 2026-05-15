Attualità

Dal Canada a Vernazza per scoprire (e rifare) i muretti delle Cinque Terre con MIke from Campo

di Gilberto Volpara

L'esperienza di alcuni ragazzi nord americani raccontata anche in studio a Scignoria!

Video momentaneamente non disponibile.

2304 - Spazio Genova - 500

 

"Li abbiamo fatti lavorare e si sono divertiti. Lo dice Mike fC nel raccontare l'esperienza di alcuni ragazzi del Canada che, come viaggio premio della maturità, hanno conosciuto i muretti a secco delle Cinque Terre e si sono adoperati per rifarne alcuni tratti.

 

L'esperienza è stata raccontata dai protagonisti a Scignoria!

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2317 - Gigi Ghirotti - 5x1000