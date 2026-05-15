Dal Canada a Vernazza per scoprire (e rifare) i muretti delle Cinque Terre con MIke from Campo
di Gilberto Volpara
L'esperienza di alcuni ragazzi nord americani raccontata anche in studio a Scignoria!
Video momentaneamente non disponibile.
"Li abbiamo fatti lavorare e si sono divertiti. Lo dice Mike fC nel raccontare l'esperienza di alcuni ragazzi del Canada che, come viaggio premio della maturità, hanno conosciuto i muretti a secco delle Cinque Terre e si sono adoperati per rifarne alcuni tratti.
L'esperienza è stata raccontata dai protagonisti a Scignoria!
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