Dal Canada a Vernazza per scoprire (e rifare) i muretti delle Cinque Terre con MIke from Campo

"Li abbiamo fatti lavorare e si sono divertiti. Lo dice Mike fC nel raccontare l'esperienza di alcuni ragazzi del Canada che, come viaggio premio della maturità, hanno conosciuto i muretti a secco delle Cinque Terre e si sono adoperati per rifarne alcuni tratti.

L'esperienza è stata raccontata dai protagonisti a Scignoria!

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