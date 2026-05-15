Genova, al Gaslini torna la Maratona del Gioco: dieci giorni di attività per i piccoli pazienti

Una grande caccia al tesoro, laboratori creativi e una città costruita con i mattoncini Lego per trasformare l’ospedale in uno spazio di condivisione e fantasia. Dal 18 al 30 maggio l’Istituto Gaslini ospita la nuova edizione della “Maratona del Gioco”, promossa dall’associazione Il Sogno di Tommi in occasione del compleanno dell’ospedale pediatrico e della Giornata Mondiale del Gioco.

Iniziativa – Il progetto prenderà il via lunedì 18 maggio coinvolgendo tutti i reparti del Gaslini. I bambini ricoverati parteciperanno a una grande “Caccia al Tesoro” pensata per realizzare collettivamente la “Città che vorrei”, una costruzione simbolica composta da mattoncini Lego che sarà poi assemblata ed esposta al pubblico nelle giornate finali della manifestazione.

Tre giorni – Il programma culminerà il 28, 29 e 30 maggio con “I Tre Giorni del Gioco”, una serie di appuntamenti organizzati negli spazi interni ed esterni dell’ospedale. Le attività saranno curate dall’associazione Il Sogno di Tommi insieme alle insegnanti della scuola in ospedale e a numerose realtà attive all’interno del Gaslini.

Collaborazioni – All’iniziativa partecipano associazioni e gruppi che operano quotidianamente a supporto dei piccoli pazienti, tra cui Abeo, Clown al Volo, Dottor Sorrisi, Porto dei Piccoli, Principesse in Corsia e Radio Fra le Note. Coinvolti anche Liguria Bricks e alcuni esperti di scacchi e Scarabeo.

Attività – Nei reparti e nelle aree comuni saranno allestite postazioni dedicate a giochi da tavolo, letture, musica, magia, giocoleria, attività motorie e laboratori creativi. L’obiettivo è offrire ai bambini momenti di svago e socialità anche durante il percorso ospedaliero.

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