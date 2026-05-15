Camogli, attivati i protocolli straordinari per il rischio mareggiate

Il maltempo torna a preoccupare Camogli e il Comune corre ai ripari con le prime misure straordinarie di sicurezza della stagione. Davanti a un mare in rapido peggioramento, con onde alte fino a quattro metri e previsioni meteo considerate critiche nelle prossime ore, sono stati attivati i protocolli predisposti dopo le violente mareggiate degli ultimi anni.

Nel pomeriggio di ieri sono state installate le barriere antintrusione nell’area sotto il celebre Castello della Dragonara, simbolo della cittadina rivierasca e punto particolarmente esposto durante le mareggiate. Contestualmente è stata sgomberata la spiaggia centrale dalle imbarcazioni, mentre tecnici e amministratori hanno avviato un costante monitoraggio della situazione lungo il litorale.

Sul posto era presente il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, che ha spiegato come il piano di sicurezza sia stato definito alla fine dell’estate scorsa dopo diversi episodi ritenuti pericolosi: “In più occasioni si sono viste persone, soprattutto turisti, avvicinarsi ai moli durante le mareggiate per scattare fotografie o selfie, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità”.

Da qui la decisione di introdurre un vero e proprio disciplinare di emergenza, che prevede la chiusura degli accessi alle aree più esposte e l’evacuazione delle zone considerate a rischio ogni volta che le condizioni del mare diventano particolarmente severe.

Il molo di Rivo Giorgio, tra i punti più iconici e fotografati di Camogli, svolge infatti una funzione fondamentale di protezione per il borgo. Situato ai piedi del Castello della Dragonara e accanto alla passeggiata di via Garibaldi, il molo difende non solo la spiaggia e il lungomare, ma anche parte dell’abitato dalle violente mareggiate provenienti dal Golfo Paradiso.

Negli ultimi anni la struttura è stata più volte interessata da lavori di ripristino e consolidamento, soprattutto dopo la devastante mareggiata del 2023 che provocò danni significativi lungo la costa. Anche nelle scorse settimane erano stati effettuati nuovi interventi in vista dell’inizio della stagione estiva, proprio per rafforzare le difese contro eventuali nuove ondate di maltempo.

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