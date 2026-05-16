Attualità

La sorpresa del 16 maggio sopra Genova: neve sui monti dell’Antola

di Gilberto Volpara

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La sorpresa del 16 maggio sopra Genova: neve sui monti dell’Antola
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Tra le sorprese meteorologiche di metà maggio anche la coltre bianca sui monti genovesi e in gran parte di quelli liguri. 

Nelle immagini, i rilievi intorno al monte Antola che rappresenta una delle vette più care a chi e’ appassionato di escursionismo a livello interregionale tra Piemonte,Emilia e Liguria. 

Le temperature basse della notte hanno provocato scenari improbabili per la primavera avanzata.

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