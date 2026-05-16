La sorpresa del 16 maggio sopra Genova: neve sui monti dell’Antola
di Gilberto Volpara
Tra le sorprese meteorologiche di metà maggio anche la coltre bianca sui monti genovesi e in gran parte di quelli liguri.
Nelle immagini, i rilievi intorno al monte Antola che rappresenta una delle vette più care a chi e’ appassionato di escursionismo a livello interregionale tra Piemonte,Emilia e Liguria.
Le temperature basse della notte hanno provocato scenari improbabili per la primavera avanzata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova, convegno LGBTQIA+. Salis: "Bisogna superare gli schemi che escludono o semplificano i problemi sociali"
16/05/2026
di Carlotta Nicoletti
A Pra’ l’arte invade i vicoli e trasforma vico Bignone in una galleria a cielo aperto
16/05/2026
di Anna Li Vigni
Pegli, in via Opisso il bar che raccoglie occhiali usati per donarli al Congo
16/05/2026
di Anna Li Vigni
Maldive, morto il sub militare impegnato nelle ricerche dei dispersi italiani
16/05/2026
di Luca Pandimiglio
Cep, presentati i lavori di riqualificazione dell'area sportiva di via Novella
16/05/2026
di Redazione
Nasce il nuovo osservatorio regionale sulle disabilità e non autosufficienza
16/05/2026
di Redazione