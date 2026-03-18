Davagna, via libera ai lavori per la frazione di Valle: finisce l’isolamento dopo un anno

Dopo oltre un anno di disagi e una viabilità interrotta a causa di un pesante smottamento, il sindaco di Davagna, Maurizio Luoni, annuncia ai microfoni di Telenord l'avvio imminente dei lavori di ripristino della strada comunale. La notizia che i cittadini aspettavano è finalmente ufficiale: i fondi sono stati stanziati e i lavori già affidati.

«I progetti erano pronti da tempo per accelerare i tempi», spiega il sindaco Luoni. «Ora mancano solo poche settimane per l'arrivo dei materiali e delle componenti meccaniche necessarie. Se il meteo ci assisterà, il cantiere durerà tra i 60 e i 90 giorni».

Per circa sessanta residenti stabili, numero che raddoppia durante la stagione estiva, l'ultimo anno è stato segnato da una quotidianità acrobatica. Per raggiungere Genova o il centro di Davagna, gli abitanti sono stati costretti a percorrere circa 150 metri a piedi per superare l'interruzione e raggiungere le proprie auto parcheggiate oltre la frana. Un "rito" faticoso soprattutto per il trasporto di spesa e materiali pesanti, che ha messo a dura prova la resilienza della comunità.

Il caso di Valle non è isolato. Il territorio di Davagna, caratterizzato da un'estensione sproporzionata rispetto al numero di abitanti, combatte quotidianamente contro la fragilità idrogeologica. «La manutenzione è l'unica arma che abbiamo», afferma con pragmatismo Luoni. «Spesso questi dissesti nascono da piccole incurie trascurate negli anni. Il nostro impegno è intervenire subito: meglio tappare una buca oggi che trovarsi con una voragine domani. Ma per un piccolo comune è una sfida costante tra scarsità di fondi e ricerca continua di bandi e aiuti».

L'obiettivo dell'amministrazione è ora quello di chiudere definitivamente la ferita di Valle entro l'estate, restituendo piena autonomia a una frazione che ha dimostrato grande pazienza.

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