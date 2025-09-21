Torna il maltempo sulla Liguria: lunedì 22 allerta arancione per temporali su tutta la regione

Torna il maltempo sulla Liguria, Arpal ha emanato un'allerta arancione per temporali dalla mezzanotte di domenica 21 settembre e fino alle 13 (sulle zone A e D del Ponente) fino alle 15 su centro e Levante (zone B, C, E). Il liello arancione sarà anticipato da un'allerta gialla a partire dalle 21

Le previsioni - È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, e qualora si combinassero opportunamento, come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell'energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell'evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm.

Come sempre, impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni piu intense: seguire il loro spostamento attraverso il radar, consultabile anche sulla app Meteo3r o sul portale omirl.

