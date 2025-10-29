Torna il maltempo: da giovedì piogge e rovesci, fine settimana a due facce
di Stefano Rissetto
Miglioramento, ma solo temporaneo, per Ognissanti: da domenica è previsto un nuovo fronte atlantico con piogge abbondanti al Nord e in Toscana
Dopo giorni di tregua, le perturbazioni atlantiche tornano sull’Italia. Il tempo peggiorerà gradualmente a partire dal Nord e dal versante tirrenico, con piogge e rovesci che si intensificheranno giovedì e venerdì.
L’arrivo di una depressione atlantica dal Portogallo sarà preceduto da venti meridionali più miti, che faranno salire le temperature minime e aumenteranno la nuvolosità, soprattutto su Liguria, Toscana e Nord-Ovest.
Giovedì attese piogge diffuse al Nord e sulla Toscana, in estensione a Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Venerdì, giornata di instabilità sparsa con rovesci intermittenti anche al Centro-Sud.
Il meteo migliorerà sabato 1 novembre, ma solo temporaneamente: da domenica è previsto un nuovo fronte atlantico con piogge abbondanti al Nord e in Toscana.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Telenord alla scoperta di Società per Cornigliano: progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio
29/10/2025
di Anna Li Vigni
Telenord alla scoperta di Halloween alla... genovese, il trend del 2025
29/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"
29/10/2025
di Gilberto Volpara
A Scignoria! il programma elettorale di Emiliano: il re di Fabbriche alla conquista del Marsano
29/10/2025
di Redazione