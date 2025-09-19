Torino: imprese da tutta Europa per testare la mobilità del futuro con il progetto MoTO

Torino conferma il suo ruolo di città capace di attrarre imprese e tecnologie internazionali. A poco più di dodici mesi dal suo avvio, il progetto europeo MoTO: a Turin living lab for a new inclusive, shared and digital mobility finanziato da EIT Urban Mobility, coordinato da Fondazione Piemonte Innova con il supporto della Città di Torino e del living lab ToMove, chiude il primo anno di attività condividendo con il pubblico i risultati di tre sperimentazioni innovative che hanno contribuito a trasformare la città in un laboratorio europeo della mobilità del futuro.

Il MoTO Pilot Event, in programma il 19 settembre 2025 presso CTE Next – Casa delle Tecnologie Emergenti (Corso Unione Sovietica 216, Torino) e inserito nel calendario ufficiale della European Mobility Week, sarà il momento conclusivo del progetto e offrirà uno sguardo privilegiato sulle soluzioni testate in città.

In un solo anno tre imprese, provenienti da diversi Paesi europei, sono “atterrate” a Torino per sperimentare sul campo le proprie tecnologie.

Karos Mobility, scale-up francese già attiva in numerose città europee, ha lanciato un servizio di auto in condivisione tra colleghi di una stessa impresa/organizzazione (carpooling aziendale intelligente) in collaborazione con tre importanti enti locali – ASL Piemonte, Comune di Torino, CSI Piemonte. Il servizio ha superato i 2.000 viaggi condivisi da più di 800 utenti torinesi, integrandosi con il trasporto pubblico e riducendo emissioni e traffico.

Dreamwaves, giovane realtà viennese specializzata in audio aumentati per la navigazione urbana, ha testato con utenti ipovedenti e associazioni locali la sua app WaveInOut che trasforma i segnali sonori in una guida continua e a mani libere per muoversi in città. Nata per persone ipovedenti il sistema può essere utile a chiunque voglia muoversi senza dover guardare lo schermo; grazie all’accesso ai dati semaforici, l’app si prepara ora a percorsi ancora più personalizzati.

Transcality, start-up con sede a Zurigo, ha sviluppato un gemello digitale (digital twin) della città, una sorta di copia di un’area urbana di 0,6 km² per monitorare il traffico: il modello validato da importanti centri di ricerca torinesi – 5T, Fondazione Links, Politecnico di Torino – è già in grado di simulare cantieri, eventi o modifiche di limiti di velocità per supportare una pianificazione predittiva del traffico e ridurre l’impatto ambientale.

L’appuntamento sarà arricchito dalla partecipazione di Laura Val, Project Officer di EIT Urban Mobility, che porterà a Torino la prospettiva europea e il riconoscimento del ruolo della città nel network dell’innovazione. La sua presenza non solo testimonia il sostegno dell’EIT al progetto MoTO, ma celebra Torino come modello di sperimentazione urbana per le altre città europee che vogliono accelerare verso una mobilità più sostenibile, inclusiva e digitale.

“Con MoTO abbiamo dimostrato come Torino possa essere un luogo di sperimentazione concreta per tecnologie e imprese provenienti da tutta Europa,” dichiara Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità e Transizione Ecologica della Città di Torino. “Accogliere scale-up e start-up internazionali significa non solo testare soluzioni innovative, ma rafforzare il posizionamento di Torino come città attrattiva e laboratorio di talenti, tecnologie e sostenibilità.”

Il 19 settembre MoTO accoglierà una delegazione europea di EIT Urban Mobility e gli ospiti accreditati, offrendo loro la possibilità di incontrare i protagonisti del progetto, conoscere in anteprima i risultati delle sperimentazioni e assistere a dimostrazioni esclusive delle tecnologie testate in città. Senza svelare tutto ciò che accadrà, l’appuntamento promette un’esperienza immersiva che testimonia come Torino stia diventando non solo un laboratorio, ma anche un polo di attrazione per imprese e talenti che vogliono ridisegnare la mobilità del futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.