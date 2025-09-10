Torino: GTT potenzia i controlli sui mezzi, su alcune linee presenza costante a bordo di operatori di controllo

GTT potenzia i controlli sui mezzi pubblici per contrastare l’evasione e aumentare la sicurezza a bordo. L’iniziativa, attiva già da questa settimana, coinvolge l’intera rete, con una particolare attenzione alle linee 4 e 51.

Su queste due linee, infatti, è stata introdotta una nuova modalità operativa: la presenza costante a bordo degli operatori di controllo. Le squadre, composte sia da personale GTT che da agenti di un operatore esterno, prenderanno servizio ogni giorno a partire dalle 6.30 del mattino.

L’obiettivo è duplice: rafforzare la percezione di sicurezza per i passeggeri e dissuadere le persone dal non pagare il biglietto e dal commettere azioni illecite a bordo.

Questa sperimentazione si affianca a Safe Tram, l’iniziativa già attiva da luglio, che si concentra sulla fascia oraria serale per garantire legalità e sicurezza.

