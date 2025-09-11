Torino, GTT: in servizio nuovi 5 autobus extraurbani a metano

Con l’avvio dell’anno scolastico, entrano in servizio cinque nuovi autobus extraurbani a metano sulle zone di Pinerolo e Chivasso, pronti a garantire maggiore comfort e sostenibilità.

I bus, lunghi 18,73 metri e con capacità fino a 113 passeggeri (55 seduti), sostituiscono veicoli più datati e offrono maggiore autonomia, comfort e accessibilità grazie al pianale integralmente ribassato e alla postazione dedicata alle carrozzine per persone con disabilità.

Ogni bus è dotato di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione: rilevamento ostacoli, controllo dell’angolo cieco e specchi retrovisori con telecamera. Il motore è omologato Euro 6 step E.

L’acquisto di questi cinque veicoli si concretizza nell’ambito di un accordo quadro più ampio, che prevede l’acquisizione di un massimo di 20 unità. Questo lotto, dal costo unitario di 429.900 euro, è stato finanziato per il 70% dalla Regione Piemonte, utilizzando i fondi del Bacino Padano per la mobilità sostenibile.

Con l’arrivo dei nuovi autobus, GTT potenzia la qualità del servizio extraurbano nelle aree di Pinerolo e Chivasso, offrendo un beneficio concreto ai pendolari, agli studenti e a tutti i cittadini. I nuovi mezzi contribuiscono a ridurre le emissioni locali, migliorano la puntualità e aumentano la sicurezza, rendendo il trasporto pubblico una soluzione ancora più affidabile e comoda per gli spostamenti quotidiani per studio e lavoro. L’impatto positivo sarà particolarmente significativo per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici di queste aree, offrendo loro un’alternativa di viaggio efficiente e sostenibile.

