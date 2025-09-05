Torino, GTT amplia l'organico di autisti per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale

L’insufficiente numero di conducenti in servizio era da tempo un fattore decisivo nel determinare i disservizi nel trasporto pubblico. Anche su stimolo del Consiglio comunale di Torino, il Gruppo Torinese Trasporti ha varato una serie di iniziative per iniziare a risolvere il problema. Iniziative che i rappresentanti dell’azienda hanno riepilogato ieri mattina, in un incontro con i consiglieri e consigliere delle commissioni Servizi Pubblici Locali e Trasporti, con Emanuele Busconi a presiedere i lavori.

Nel giugno scorso – riferisce CittAgorà – GTT ha pubblicato avvisi di selezione per autisti di bus (dotati di patente specifica) e per aspiranti autisti (con la sola patente B). Al primo avviso hanno risposto 280 persone, al secondo circa duemila.

GTT ha precisato che dei 280 concorrenti già in possesso di patente per la guida di bus, circa metà non si sono presentati alla chiamata (il bando è stato ora prorogato al 31 ottobre e ci sono già trenta ulteriori candidature). In ogni caso, una cinquantina di autisti sono già entrati in servizio, con altri trenta che stanno effettuando le prove di idoneità medica ed entreranno in servizio nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda gli e le aspiranti autisti, il bando di selezione, oltre a richiedere il possesso della patente B, indicava come requisiti preferenziali un’età inferiore ai 40 anni (per potere poi conseguire l’abilitazione alla guida dei tram, che la normativa impone di ottenere prima dei 45 anni di età) e il diploma di scuola media superiore. Dopo le procedure di selezione sono risultate idonee 480 persone, inserite in una graduatoria dalla quale GTT potrà attingere per i prossimi due anni, per rimpiazzare i futuri pensionamenti o eventuali casi di dimissioni. Ultimata una fase di colloqui motivazionali, che avranno luogo a partire dalla prossima settimana, verranno avviati i primi corsi per il conseguimento della patente specifica: si tratterà di 5 corsi con 25 partecipanti ciascuno.

I costi per la patente di ogni singolo autista saranno coperti dall’azienda, che offrirà anche dei consistenti bonus economici in occasione dell’assunzione e poi della fine del periodo di prova, per un totale di 3500 euro: da parte dei nuovi lavoratori e lavoratrici, l’impegno a restare in azienda per non meno di 5 anni. Lo stipendio, secondo contratto nazionale, è di 29mila euro annui lordi, che l’anno prossimo saliranno per effetto contrattuale a 30mila, al netto di indennità e prestazioni straordinarie.

L’obiettivo è quello di avere in servizio, a metà dell’anno prossimo, 1750 autisti in luogo degli attuali 1680. Anche altre figure professionali saranno rafforzate negli organici: sono stati già assunti 41 nuovi operai per la manutenzione di automezzi e infrastrutture e 5 specialisti (ad esempio per sistemi di controllo e ICT). Sono ancora aperte selezioni per varie figure professionali, come ingegneri trasportisti, geometri o esperti in sicurezza, oltre che, come già detto, di autisti già in possesso della necessaria abilitazione. Info sul sito dell’azienda, https://www.gtt.to.it/cms/gtt/lavora-con-noi

