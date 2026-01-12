Topolino parla in genovese: edizioni speciali in Liguria, Emilia-Romagna, Calabria e Valle d’Aosta
di R.C.
In occasione della Giornata nazionale del dialetto, Topolino torna con un'edizione speciale in genovese. Il numero 3660 sarà disponibile dal 14 gennaio
Dopo il successo delle precedenti edizioni in dialetto, il settimanale Topolino rinnova l’iniziativa in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, in programma il 17 gennaio. Il numero 3660, in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 14 gennaio, sarà disponibile anche in quattro versioni speciali regionali.
Oltre all’edizione in italiano, il fumetto uscirà infatti in genovese, oltre che bolognese, catanzarese e francoprovenzale valdostano, con la storia “Paperino lucidatore a domicilio”, scritta da Vito Stabile e disegnata da Francesco D’Ippolito. Al progetto è dedicata anche una copertina speciale firmata da Andrea Freccero.
Le edizioni in dialetto saranno distribuite esclusivamente nelle edicole delle rispettive aree linguistiche, mentre nel resto d’Italia sarà disponibile la versione in lingua italiana. Tutte le varianti potranno comunque essere acquistate anche in fumetteria, su Panini.it e tramite Primaedicola.it, fino a esaurimento scorte.
Per la traduzione della storia, Panini Comics si è avvalsa della collaborazione del professor Riccardo Regis, ordinario di Linguistica italiana all’Università di Torino, che ha coordinato un team di linguisti specializzati nei diversi dialetti coinvolti.
"Questa iniziativa – sottolinea il direttore editoriale diTopolino, Alex Bertani – dimostra come il fumetto e la cultura pop, grazie al loro linguaggio immediato e alla capacità di dialogare con i più giovani, possano diventare strumenti efficaci di trasmissione del nostro patrimonio culturale".
