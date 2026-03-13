Sciarborasca, 65enne esce di casa e non fa ritorno. Trovato morto vicino a una falesia
di R.C.
Il corpo è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in località Torrioni
È stato trovato morto l'uomo di 65 anni disperso da ieri dopo che era uscito da casa, nella zona di Sciarborasca (Genova). Il corpo è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in località Torrioni vicino a una falesia. L'ipotesi più accreditata è che sia scivolato.
A dare l'allarme è stata la famiglia. A quel punto si è messa in moto la macchina delle ricerche con i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e il 118.
Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Arenzano, che hanno informato la Procura. La pm di turno, Gabriella Dotto, ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire le cause del decesso.
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