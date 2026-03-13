Incidente tra Pegli e Voltri, traffico bloccato sull’A10 verso Ponente

Pomeriggio complicato sull’Autostrada A10 Genova–Ventimiglia, dove si sono verificati due incidenti che stanno causando pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Il primo sinistro è avvenuto tra lo svincolo di Spotorno e l’allacciamento con l’Autostrada A6 Torino–Savona in direzione Genova. Il secondo incidente si è invece verificato nel tratto compreso tra Pegli e Voltri in direzione Ventimiglia.

Proprio tra Pegli e Voltri il traffico risulta bloccato verso Ponente, con lunghe code e rallentamenti che stanno provocando forti disagi agli automobilisti e un sensibile aumento dei tempi di percorrenza.

La situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di cantieri lungo la tratta autostradale: si registrano infatti code a tratti di circa 1-2 chilometri tra l’allacciamento con l’A6 e lo svincolo di Spotorno in direzione Ventimiglia.

Rallentamenti e traffico intenso anche nel tratto tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Genova, dove sono in corso lavori e interventi di manutenzione sulla carreggiata.

Si consiglia agli automobilisti prudenza alla guida e di valutare percorsi alternativi, in attesa del ripristino della normale viabilità.







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