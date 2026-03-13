Bucci a Telenord: "Non sarò io a decidere il destino della Sopraelevata"

"ll compito del tunnel subportuale, e lo ripeto così mettiamo la cosa in chiaro per tutti quelli che vedono le diverse versioni che appaiono pubblicamente, sarà fatto e completato con l'uscita in Via Madre di Dio, ovviamente per entrare in città direttamente. Poi col tunnel pronto con l'uscita in Via Madre di Dio e la sopraelevata si dovrà decidere se tenerli tutti e due o se abbattere la sopraelevata parzialmente o totalmente. E' chiaro, è più chiaro di così. Non sarò certamente io a deciderlo, perché a quell'epoca garantito che non farò più la mia strada".





Ospite di Close UP, condotto da Roberto Rasìa su Telenord, il Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, fa chiarezza sulla questione del Tunnel sub-portuale, sulla logistica e sui tempi. Centrale la riflessione sul destino della Sopraelevata.





La trasmissione è interamente disponibile on demand nella sezione dedicata dedicata a Close Up.









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