Toirano, nuovo progetto di rigenerazione urbana: inaugurato il Parco Rosciano

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato, questa mattina, il rinnovato parco Rosciano a Toirano, insieme al sindaco Marco Bertolotto. L’intervento, da un costo complessivo di 205mila euro, di cui 185mila finanziati dalla Regione Liguria, rientra nel progetto di rigenerazione urbana del centro storico, che interessa l’area compresa tra via XXIII Novembre e via Mainero.

Il progetto ha riguardato la riqualificazione e valorizzazione del parco, con la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, l’inserimento di arredi urbani dal design minimalista integrati nel verde e la creazione di diverse aree vegetazionali con il recupero degli alberi esistenti. Sono stati inoltre riqualificati i percorsi pedonali, ampliati e valorizzati gli spazi verdi e realizzati nuovi spazi dedicati allo sport e alla socialità, con un’illuminazione potenziata e l’utilizzo di materiali naturali ed ecocompatibili. Il parco è stato progettato come spazio inclusivo, aperto e senza barriere, privo di recinzioni, pensato per essere pienamente fruibile da cittadini e visitatori.



“Con l’inaugurazione del parco Rosciano restituiamo alla comunità di Toirano uno spazio pubblico completamente riqualificato, moderno e inclusivo - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Un intervento che valorizza il centro storico e crea nuove opportunità di incontro, socialità e svago per famiglie, bambini e cittadini. La collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Bertolotto ha permesso di realizzare un progetto capace di coniugare qualità urbana, attenzione all’ambiente e valorizzazione del verde pubblico. Nella sola provincia di Savona, abbiamo finanziato 50 interventi per un valore complessivo di 14 milioni di euro, a conferma dell’importanza di investire nella riqualificazione degli spazi pubblici e nella qualità della vita delle nostre comunità locali. Continueremo a lavorare in questa direzione, sostenendo i Comuni con risorse concrete e progetti mirati, affinché ogni territorio possa valorizzare le proprie potenzialità e offrire servizi e luoghi di aggregazione sempre più accessibili, sicuri e sostenibili per tutti i cittadini”.



“L’inaugurazione del parco Rosciano rappresenta una giornata speciale per la nostra comunità - aggiunge il sindaco Marco Bertolotto -. Sono davvero onorato di tagliare questo nastro insieme all’Assessore regionale Marco Scajola, inaugurando la rinascita di questo luogo così importante per Toirano. Questo parco non è soltanto uno spazio verde: è un luogo che custodisce una storia di generosità e di amore per la comunità. Renée e Ugo Rosciano decisero di donare quest’area e l’edificio adiacente che oggi ospita il Palazzo Comunale, lasciando alla nostra città un gesto di straordinaria fiducia nel futuro.

Per questo desidero esprimere un ringraziamento sincero alla Regione Liguria, al Presidente Marco Bucci, all’Assessore Marco Scajola e alla Giunta regionale che hanno creduto fin da subito nell’importanza di questo progetto. Senza il loro sostegno, questo risultato non sarebbe stato possibile”.



Al termine dell’inaugurazione, l’assessore Scajola si è spostato a Boissano per effettuare un sopralluogo al cantiere di rigenerazione urbana relativo ai lavori sui fabbricati di via Polenza 45, destinati a finalità sociali, insieme al sindaco Paola Devincenzi. L’intervento ha un valore complessivo di 310 mila euro, di cui 250 mila euro finanziati da Regione Liguria.



“Il sopralluogo a Boissano conferma l’impegno di Regione Liguria nel sostenere progetti di rigenerazione urbana che permettono di recuperare edifici esistenti e destinarli a servizi utili per la comunità - conclude l’assessore regionale Marco Scajola -. In questo caso parliamo di un intervento importante che consentirà di valorizzare un immobile pubblico e metterlo a disposizione per finalità sociali, rafforzando i servizi del territorio. Lavoriamo in stretta sinergia con i Comuni, come in questo caso con l’amministrazione guidata dal sindaco Paola Devincenzi, per trasformare progetti e finanziamenti in opere concrete capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.



“Grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il bando di Rigenerazione urbana della Regione Liguria è stato possibile avviare e realizzare un importante intervento di recupero - conclude il sindaco Paola Devincenzi -. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Liguria per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso le esigenze dei territori. Si tratta di un traguardo di grande valore per la nostra amministrazione, che difficilmente avremmo potuto raggiungere contando esclusivamente sulle nostre risorse”.

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