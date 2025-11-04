Titagarh si assicura un contratto per la linea 5 della metro di Mumbai
di R.S.
Titagarh fornirà 132 carrozze della metropolitana, insieme a sistemi di segnalamento per 24,9 km e sistemi di telecomunicazione in 16 stazioni
Titagarh si è assicurata un prestigioso contratto INR ~ 2.481 Cr da MMRDA per la linea 5 della metropolitana di Mumbai, che rappresenta il secondo grande successo nella città dopo la linea 6 di NCC Ltd.
Nell’ambito di questo progetto, Titagarh progetterà, produrrà e fornirà 132 carrozze della metropolitana, insieme a sistemi di segnalamento per 24,9 km e sistemi di telecomunicazione in 16 stazioni, collegando Kapurbawadi a Kalyan APMC, inclusi 5 anni di manutenzione completa dopo 2 anni di periodo di responsabilità per difetto.
Inoltre, per la linea 6 della metropolitana di Mumbai, Titagarh si è assicurata un contratto INR ~ 1.322 Cr da NCC Ltd. per la produzione del materiale rotabile per il corridoio completamente sopraelevato di 15,6 km che collega Swami Samarth Nagar a Vikhroli (EEH), che include anche 5 anni di supporto per la manutenzione dopo 2 anni di periodo di responsabilità per difetto.
Realizzati presso lo stabilimento all’avanguardia di Passenger Rail Systems a Uttarpara, Calcutta, questi convogli in acciaio inossidabile Make-in-India miglioreranno il comfort, la durata e l’efficienza energetica per i pendolari di Mumbai, riaffermando l’impegno di Titagarh per un Viksit Bharat.
