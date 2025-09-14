Tiritiello stende il Mantova e regala la prima vittoria all'Entella
di Redazione
CHIAVARI - Dopo due ottimi pareggi, prima vittoria in campionato della Virtus Entella che alla terza giornata di serie B ha battuto il Mantova al Comunale. Decisivo il colpo di testa di Tiritiello a inizio gara.
Lo stesso Tiritiello all'86' ha salvato sulla linea il possibile pareggio degli ospiti, ma nel complesso il successo della squadra di mister Chiappella è risultato meritato.
L’Entella sale così a quota 5 punti in classifica e domenica prossima giocherà in trasferta a Padova con calcio d’inizio fissato alle ore 19.30.
