Tigullio: migliaia di podisti alla Mezza Maratona delle Due Perle e alla Portofino Marathon

Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 gennaio, il Golfo del Tigullio si trasformerà in una vera e propria capitale del running, richiamando migliaia di atleti e accompagnatori da tutta Italia e dall’estero per la Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle e la Portofino Marathon.

Un evento ormai consolidato nel panorama nazionale, organizzato dall’ASD Atletica Due Perle con il patrocinio dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, che negli anni ha registrato una crescita costante sia in termini di partecipazione sia di impatto sul territorio.

Numeri in crescita e partecipazione internazionale

Secondo le stime degli organizzatori, l’edizione 2026 potrebbe superare le 3.000 presenze complessive, tra atleti competitivi, partecipanti alle gare non agonistiche e staffette. Nella scorsa edizione la sola Mezza Maratona aveva fatto registrare oltre 1.600 iscritti, con un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente, mentre la Portofino Marathon, alla sua seconda edizione, aveva già superato i 700 partecipanti.

Significativa anche la presenza internazionale: sono attesi runner provenienti da Stati Uniti, Taiwan, Kenya, Svizzera, Francia, Inghilterra, Polonia, Germania e Austria, a conferma dell’attrattività di un evento che unisce sport di alto livello e uno degli scenari costieri più suggestivi d’Europa. Certo l'arrivo, inoltre, di atleti da tutte le regioni italiane.

Sabato alle ore 15 si partirà con la Portofino Run, gara competitiva omologata FIDAL e inserita nel calendario federale, affiancata dalla Corrisanta, manifestazione non competitiva pensata per avvicinare alla corsa appassionati e famiglie.

La giornata clou sarà domenica 18 gennaio, con un programma particolarmente intenso:





Ore 8:45: partenza della Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle da Viale Andrea Doria, gara storica dell’evento, giunta all’edizione più partecipata di sempre.





Ore 9:15: partenza, da Rapallo, della Portofino Marathon, che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici del Tigullio, tra mare, borghi storici e tratti panoramici di grande fascino.





Confermata anche la staffetta sulla distanza della maratona, che lo scorso anno ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo squadre miste e società sportive.





Debutto assoluto per la Family Run dei Due Castelli, corsa non competitiva di 5,5 km, aperta a tutti. L’intero ricavato delle iscrizioni (quota di 5 euro) sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Ignesa di Padre Felice, rafforzando il legame tra sport e solidarietà.





Oltre all’aspetto sportivo, l’evento rappresenta un’importante opportunità economica per il territorio. Secondo le stime, il weekend potrebbe generare un indotto complessivo superiore al milione di euro, considerando pernottamenti, ristorazione, servizi turistici e commercio locale. Molti atleti, infatti, prolungano il soggiorno nel Tigullio, approfittando della destagionalizzazione e contribuendo a riempire hotel e strutture ricettive in un periodo tradizionalmente meno affollato.





Sport, territorio e stile di vita





Il weekend sarà arricchito da eventi collaterali, iniziative dedicate al benessere e momenti di aggregazione, nel solco della filosofia dell’ASD Atletica Due Perle, che da anni promuove lo sport come strumento di salute, socialità e valorizzazione del territorio.





Un messaggio racchiuso nel motto che accompagna tutte le manifestazioni dell’associazione: “Atletica Due Perle: aMARE la corsa”, sintesi perfetta di un evento che unisce passione sportiva, mare e identità locale.

