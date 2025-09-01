Tigullio: autobus in ritardo, passeggero aggredisce l'autista

Ha perso la pazienza per il ritardo dell’autobus e ha reagito con violenza. Un uomo di 53 anni è stato denunciato dopo aver aggredito fisicamente un autista della Levante Bus, società che gestisce la linea notturna delle discoteche tra Sestri Levante e Santa Margherita Ligure.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il passeggero – probabilmente in stato di ebbrezza – ha prima minacciato verbalmente il conducente, accusandolo di essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia, poi lo ha colpito al volto e al costato.

L’autista, ferito, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per le cure. Ha poi sporto denuncia contro l’aggressore, che dovrà rispondere di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

