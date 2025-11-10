Tifosi rossoblu in visita alla tomba di Spensley nel 110esimo anniversario della sua scomparsa
di Redazione
18 sec
Nel 110° anniversario della morte di James R. Spensley, su iniziativa del Comitato Scientifico dell'A.C.G, Associazione Clubs Genoani e della Fondazione Genoa 1893, un gruppo di tifosi genoani si è recato per un omaggio sentito sulla sua tomba nel Niederzwehren Cemetery, a Kassel (Germania). Sull’evento se ne parlerà martedì sera nel corso di “We are Genoa”
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:genoa spensley tifosi wearegenoa
Condividi:
Altre notizie
Genoa, risposta della società ad A-Cap: "Errori e contraddizioni di chi punta solo a destabilizzare l'ambiente"
07/11/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, De Rossi: “Onorato di essere qui, vorrei fondermi col Ferraris che può portare punti"
07/11/2025
di Redazione