Tifosi rossoblu in visita alla tomba di Spensley nel 110esimo anniversario della sua scomparsa      

Nel 110° anniversario della morte di James R. Spensley, su iniziativa del Comitato Scientifico dell'A.C.G, Associazione Clubs Genoani e della Fondazione Genoa 1893, un gruppo di tifosi genoani si è recato per un omaggio sentito sulla sua tomba nel Niederzwehren Cemetery, a Kassel (Germania). Sull’evento se ne parlerà martedì sera nel corso di “We are Genoa”

