The Ocean Race, l'ultima tappa parte da Genova. Bucci: "Nei prossimi anni coinvolgerà tutta la Liguria"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha preso parte questa mattina a Genova alla partenza dell'ultima tappa della regata The Ocean Race, in direzione Montenegro. Bucci ha parlato del "grande sforzo" che la Liguria sta facendo "per diventare la regione più importante nel Mediterraneo per quanto riguarda gli sport velici".

"Con The Ocean Race abbiamo programmi importanti di sviluppo nel futuro - ha aggiunto Bucci - e quindi sarà parte dei nostri eventi sportivi anche nei prossimi anni e coinvolgerà tutta la Liguria, anche se Genova continuerà ad avere il suo ruolo principale. Stiamo lavorando perché la manifestazione abbia un'importanza e un'estensione ancora maggiore sul nostro territorio, perché vogliamo che la vela sia uno degli sport principali".

"Quest'anno anche Napoli investe nella vela con America's Cup, anche per merito nostro, perché nel 2023 con la finale di The Ocean Race abbiamo fatto vedere la grande ricaduta di questi eventi sul territorio e sui giovani - ha concluso Bucci - le amministrazioni devono lavorare affinché ci sia non solo un ritorno economico, ma anche di crescita delle giovani generazioni. Senza dimenticare la sostenibilità, perché la protezione del mare e del suo ecosistema è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo. Ci dobbiamo impegnare per lasciare alle giovani generazioni un mare in condizioni migliori di come l'abbiamo trovato"

