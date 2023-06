The Ocean Race a Genova, tutte le informazioni per raggiungere il Waterfront

Un sistema di mobilità pensato all’insegna della sostenibilità privilegiando l’utilizzo dei mezzi pubblici e collettivi – treno, bus e taxi – per raggiungere l’Ocean Live Park del Water Front di Levante e il Porto Antico, sedi dei principali eventi della manifestazione. Durante tutto il periodo, nell’area di piazzale Kennedy, funzionerà un hub della mobilità pubblica e condivisa. Da lì sarà possibile prelevare un’autovettura o una bicicletta in sharing o usufruire dei servizi di linea e dei Bus Navetta.

In particolare ci saranno due navette gratuite che collegheranno il Waterfront di Levante alla Stazione Brignole e al Porto Antico. La Linea 10 dalla Stazione di Brignole avrà frequenza ogni 10 minuti dalle 8,30 alle 20,30, da lunedì a giovedì, e dalle 9 alle 22,30 il venerdì, sabato e domenica. La Linea KC dal Porto Antico sarà attiva ogni 15 minuti dalle 8,30 alle 20,30, da lunedì a giovedì, e dalle 9 alle 22,30 il venerdì, sabato e domenica.

Trasporti per persone con disabilità

Un importante servizio a supporto di persone con disabilità sarà curato da Misericordia Genova Centro. Sarà possibile contattare il numero verde 800960404, già attivo per il servizio scolastico disabili, per prenotare un trasferimento da o verso l’Ocean Live Park. E’ attiva anche la mail theoceamacemobilita@misericordie.org per la richiesta di ogni eventuale informazione. Il servizio è esclusivamente riservato a persone con disabilità e il numero verde non offre informazioni sull’evento ma è dedicato solo alle prenotazioni.

Sono previsti alcuni Point fissi. Un varco a prioritario accesso disabili sarà allestito a Piazzale Kennedy con funzione di Info ed Assistenza. Lì ci sarà il presidio principale di coordinamento. Sono previsti anche punti Misericordia all'interno della Stazione Brignole, vicino al PUNTO BLU, mentre all'esterno sono previsti due mezzi per trasporto carrozzine. Questo servizio sarà previsto dalle ore 09 ,00 alle 14,00 e solo su prenotazione. Dopo le auto si sposteranno in Piazzale Kennedy per i rientri verso Stazione Brignole o casa. In ogni postazione sarà disponibile un interprete di lingua inglese e francese.

All’interno dell’Ocean Live Park si prevede fornitura a noleggio gratuito, previa prenotazione, di carrozzine elettriche a guida autonoma e carrozzine a guida manuale da utilizzare con un proprio accompagnatore. Saranno utilizzati 6 Fiat DOBLO con pedana mobile, un mezzo a 9 posti per servizio navetta con possibilità di affiancare anche un secondo mezzo se necessario

Sarà disponibile il servizio anche presso l’Aeroporto, sempre previa prenotazione al numero verde, e i residenti a Genova potranno anche prenotare il “prelievo” a casa.

Treni

Durante il periodo di The Ocean Race ciascun visitatore può contribuire a rendere sostenibile l’intero evento iniziando dai comportamenti ed in particolare dalla scelta del mezzo con cui arrivare a Genova. Per questo è importante scegliere il treno come modo di trasporto preferenziale per lo spostamento verso Genova.

Se come immaginiamo l’opzione ferroviaria è quella preferita, la rete genovese delle stazioni offre due principali possibilità:

• la stazione di Genova Brignole per raggiungere l’Ocean Live Park organizzato nell’area del Water Front di Levante. Da Brignole è infatti possibile raggiungere lo spazio degli eventi a piedi, con il bike sharing, con la linea 31 del servizio di trasporto urbano o la navetta dedicata, la linea 10;

• la stazione di Genova Piazza Principe per dirigersi verso l’area eventi del Porto Antico. Dalla stazione Principe è possibile raggiungibile il Porto Antico a piedi, con la metropolitana, il bike sharing o il trasporto urbano (linea 35, 1, 18, 3)

Auto, parcheggi di interscambio e sosta

Se invece non puoi proprio fare a meno dell’automobile, puoi contare sulla presenza di diversi caselli che connettono l’area metropolitana genovese alla rete autostradale nazionale:

• Genova Nervi e Genova Est sull’autostrada A12 Genova - Rosignano per chi proviene da Est;

• Genova Prà, Genova Pegli e Genova Aeroporto sull’autostrada A10 dei Fiori Genova – Ventimiglia per chi proviene da Ovest e da Nord utilizzando l’autostrada A26 Voltri - Gravellona Toce che si collega alla A10 all’altezza del casello di Genova Prà;

• Genova Ovest A7 Serravalle Genova - Milano per chi proviene da Nord.

Anche in questo caso è possibile una scelta di mobilità sostenibile. Usufruendo dei parcheggi di interscambio è infatti possibile ridurre le percorrenze e il numero di veicoli sulla rete viaria urbana. In particolare se arrivi a Genova con la:

• A10 e A26 puoi parcheggiare l’auto presso:

o la stazione ferroviaria di Genova Prà, da cui è facilmente raggiungere il centro cittadino con il servizio ferroviario metropolitano;

o il molo Archetti (Genova Pegli) da cui parte il servizio Navebus diretto al Porto Antico;

• A7 puoi lasciare l’auto nel parcheggio Di Negro, da cui si può facilmente raggiungere il centro cittadino e il Porto Antico con la metropolitana e diverse linee del trasporto urbano (1, 9, 18, 20);

• A12 è possibile sostare nel Parcheggio di Genova Est e di Piazzale Marassi, da cui si raggiunge il centro cittadino con le linee urbane 13/14 o prelevando un’auto del car sharing.

Inoltre, per chi arriva da Ovest percorrendo l’Aurelia è possibile parcheggiare presso la stazione di Voltri, dalla quale raggiungere il centro cittadino con il servizio ferroviario metropolitano.

In città sono inoltre presenti diversi parcheggi in struttura (vedi mappa) raggiungibili seguendo i relativi percorsi colorati. A questo proposito si ricorda che nel centro cittadino la sosta è regolamentata (Blu Area) e le tariffe sono disponibili al seguente sito https://genovaparcheggi.com/it/blu-area.html