Terrile è il nuovo presidente della commissione permanente Politiche del Mare

Il vicesindaco di Genova e assessore ai Rapporti Porto-Città, Alessandro Terrile, è stato nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare, Demanio marittimo e Porti di Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

"Ringrazio la sindaca, Silvia Salis, il presidente del consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, e il presidente Anci, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordatemi – commenta il vicesindaco Terrile – La commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni, e quindi dei cittadini, nelle grandi trasformazioni in tema di portualità. Sono orgoglioso per la nomina che riconosce, inoltre, a Genova un ruolo strategico nel panorama della blue economy nazionale".

