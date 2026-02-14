Rifiuti a Giuliano: Toti indagato per danni erariali

La Corte dei Conti ha notificato a Giovanni Toti, ex governatore ligure che sta concludendo le 1620 ore di lavori socialmente utili in cui è stata trasformata la pena, con patteggiamento, a due anni e 3 mesi per corruzione, relativamente alle vicende che hanno riguardato le concessioni portuali, un invito a dedurre contestandogli un danno erariale di 178 mila euro. La contestazione riguarda i compensi percepiti dalla commissaria e sindaca di Vado Ligure Monica Giuliano Nominata da Toti a capo della Agenzia regionale per i rifiuti. La notizia è stata anticipata dalla edizione locale della Repubblica.

Secondo la procura contabile regionale, la nomina di Giuliano è stata viziata da una serie di mancate scelte di trasparenza che, se messe in atto, avrebbero avuto come conseguenza quella di garantire l'opzione migliore. Toti in sostanza è accusato di aver sprecato soldi pubblici. I legali di Toti hanno già provveduto a chiedere e ottenere un accesso agli atti d'indagine, e nelle prossime settimane procederanno a depositare memorie difensive a sostegno della tesi opposta, ovvero che Monica Giuliano fosse la persona più indicata per quel ruolo.

Tra le accuse rivolte all'ex presidente quella di non aver espletato una procedura comparativa per individuare, all'esterno della Regione, manager con esperienza del settore rifiuti. Infine, secondo la procura contabile, il curriculum di Monica Giuliano non rispondeva ai requisiti specifici richiesti dalla stessa legge istitutiva dell'Agenzia.

