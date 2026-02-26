Terrile: "Cabinovia in Valbisagno? Progetto allo studio, non ci saranno imposizioni ma un percorso condiviso"

"Chi ci ha messo quattro anni per fare quattro progetti di uno SkyMetro ed è arrivato in fondo senza neppure riuscire ad approvare il progetto definitivo dovrebbe in qualche modo avere un pochino più di pudore nel commentare le indiscrezioni che oggi leggiamo sulla stampa. Noi abbiamo affidato un progetto al Politecnico di Milano che sta concludendo questo studio. Ci sarà, come ci saranno i progetti che ovviamente saranno poi oggetto di un confronto, di una discussione con il territorio, con gli abitanti, con i commercianti, con i municipi interessati. È un percorso che è appena iniziato e ci auguriamo potrà portare una soluzione definitiva alla mobilità della Valbisagno. Non so se il dibattito pubblico è come per la gronda ma quello che noi vogliamo fare è rovesciare il principio per cui si parte da un'idea e la si impone. Noi abbiamo chiesto un aiuto tecnico a studiosi di grandissima rilevanza nazionale e internazionale. Sulla base delle indicazioni tecniche avremo un confronto con la cittadinanza. I municipi, pensiamo, siano l'elemento chiave del confronto con i cittadini e potranno svolgere un ruolo fondamentale in questo".

Lo ha detto Alessandro Terrile, vice sindaco di Genova, commentando le indiscrezioni relative all'ipotesi della realizzazione di una cabinovia in Valbisagno al posto del progetto Skymetro.

