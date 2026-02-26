Prende il via "Da zero a mille", percorso per accompagnare i primi anni di genitorialità

Prenderà il via giovedì 5 marzo a Genova “Da zero a mille”, un nuovo percorso formativo dedicato ai primi anni di vita e al sostegno alla genitorialità. Il ciclo di incontri gratuiti è stato ideato per accompagnare le famiglie dalla gravidanza ai primi passi di crescita dei bambini, offrendo strumenti utili e occasioni di confronto con professionisti qualificati.

Il progetto, promosso dall’assessorato a Welfare, Famiglie e Servizi sociali del Comune di Genova, in collaborazione con il Centro per le Famiglie, si ispira al modello dei “primi mille giorni”, riconosciuti come fase cruciale per lo sviluppo fisico, emotivo e relazionale.

L’iniziativa, grazie al coinvolgimento di tutti i Municipi, sarà progressivamente diffusa sull’intero territorio cittadino per garantire la massima accessibilità. Questa prima fase interesserà il Municipio I Centro Est e gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Edmondo De Amicis, al Porto Antico. La partecipazione è libera e gratuita.

L’obiettivo è offrire strumenti concreti, informazioni affidabili e occasioni di confronto diretto con professionisti, così da affrontare con maggiore consapevolezza una fase intensa e trasformativa. Sostenere madri e padri sin dai giorni dell’attesa significa infatti favorire un equilibrio che incide positivamente non soltanto sulla crescita dei bambini, ma anche sulla qualità della vita familiare e sul tessuto sociale nel suo insieme. Il progetto si distingue per un’impostazione multidisciplinare: specialisti di ambiti diversi – dalla pediatria alla psicologia, dall’educazione alla consulenza familiare – collaborano per fornire indicazioni pratiche e personalizzate.

L’assessora a Welfare, Famiglie e Servizi Sociali evidenzia il valore strategico dell’iniziativa: «“Da zero a mille” rappresenta molto più di un calendario di appuntamenti, è uno strumento concreto con cui la nostra amministrazione investe sul futuro della comunità partendo dall’inizio della vita. I primi mesi e anni sono il momento in cui si formano relazioni, sicurezze e competenze che accompagneranno ogni persona nel tempo. Offrire ai genitori occasioni di ascolto qualificato, confronto e sostegno significa creare condizioni reali perché nessuno affronti da solo questa esperienza complessa e straordinaria. Con questo progetto rafforziamo una rete territoriale che unisce professionisti, servizi e famiglie, mettendo al centro la cura, la fiducia e la condivisione: elementi essenziali per far crescere bambini sereni e una città più coesa».

Con questa nuova proposta primaverile la città amplia l’offerta di iniziative dedicate alle famiglie, consolidando un modello di accompagnamento che integra competenze professionali e partecipazione attiva. Un percorso pensato per trasformare l’inizio della vita in un’esperienza condivisa, sostenuta e consapevole, in cui ogni genitore possa sentirsi parte di una comunità che cresce insieme ai suoi bambini.

Il calendario degli incontri

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10 alle 11.30 alla Biblioteca Edmondo De Amicis, negli spazi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico. La partecipazione è libera con prenotazione consigliata: 010 5574949 – 338.4911157; email centroperlefamiglie@comune.genova.it.

Il programma comprende sette appuntamenti tematici guidati da specialisti:

Giovedì 5 marzo – Prima che nasca: il bambino atteso, con la psicologa Carla Costanzi e il pediatra Alberto Ferrando, presidente APEL.

– Prima che nasca: il bambino atteso, con la psicologa Carla Costanzi e il pediatra Alberto Ferrando, presidente APEL. Venerdì 13 marzo – Laboratori di narrazione: leggere in famiglia, con Fulvia Vettaina, presidente Auser Liguria e Genova, e la scrittrice Sara Rattaro.

– Laboratori di narrazione: leggere in famiglia, con Fulvia Vettaina, presidente Auser Liguria e Genova, e la scrittrice Sara Rattaro. Venerdì 27 marzo – doppio incontro: alle 10 Manovre anti-soffocamento nel lattante… ma non solo con la pediatra Simona Costabel e Alberto Ferrando; alle 11 Allattamento al seno con la pediatra Brunella Ravera e Carla Scarsi, consulente La Leche League.

– doppio incontro: alle 10 Manovre anti-soffocamento nel lattante… ma non solo con la pediatra Simona Costabel e Alberto Ferrando; alle 11 Allattamento al seno con la pediatra Brunella Ravera e Carla Scarsi, consulente La Leche League. Lunedì 13 aprile – Piccoli gesti, grande salute: consigli di igiene per la vita di tutti i giorni, con Alessandro Cataldo, Bruna Crepaldi e Maura De Ferrari dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova.

– Piccoli gesti, grande salute: consigli di igiene per la vita di tutti i giorni, con Alessandro Cataldo, Bruna Crepaldi e Maura De Ferrari dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova. Martedì 28 aprile – Navigare sicuri: strumenti, regole e buone pratiche per famiglie digitali, con Daniele Bencivenga, esperto di educazione digitale.

– Navigare sicuri: strumenti, regole e buone pratiche per famiglie digitali, con Daniele Bencivenga, esperto di educazione digitale. Giovedì 14 maggio – Nati per leggere: la lettura in famiglia, con i pediatri Giuseppe Ghinelli e Ilaria Sala, referenti di Nati per Leggere per la Liguria.

– Nati per leggere: la lettura in famiglia, con i pediatri Giuseppe Ghinelli e Ilaria Sala, referenti di Nati per Leggere per la Liguria. Venerdì 29 maggio – Sguardi che crescono: neonati e tecnologia, con la psicologa Giulia Santamaria della Fondazione l'Albero della Vita.

