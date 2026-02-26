Genova, interventi per scongiurare allagamenti nel tunnel di Multedo

Proseguono, da parte del Comune di Genova, i lavori volti all’eliminazione del rischio di allagamento del tunnel di via Pacoret de Saint Bon, a Multedo, in passato più volte interdetto al transito veicolare in direzione levante a causa di allagamenti dovuti al maltempo.

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e di una stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna. I lavori, già entrati nel vivo, si sono sviluppati lungo il lato mare di via Ronchi.

Per consentire l’esecuzione di un ulteriore step dei lavori, in questi giorni si è resa necessaria, nel quadro di un’ottimale riperimetrazione dell’area di cantiere, la temporanea eliminazione dell‘attraversamento pedonale semaforizzato all’altezza di Villa Rostan. Ciò per consentire la svolta in direzione levante, e in sicurezza, per i tir in uscita dal casello autostradale e provenienti da via Pacoret de Saint Bon.

Con questa soluzione, frutto della positiva interlocuzione tra Comune di Genova, Aspi e la ditta esecutrice degli interventi, è stata scongiurata, per tutta la durata della nuova fase dei lavori, la necessità di interdire l’uscita al casello autostradale di Pegli a tutti i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate e la chiusura totale per tre notti a tutti i veicoli, con gravi ripercussioni sulla circolazione veicolare sia nell’area urbana che in autostrada.

Infatti, con l’allestimento della nuova area di cantiere secondo la configurazione originaria, i mezzi pesanti, in uscita dal casello autostradale, sarebbero stati obbligati a proseguire diritto verso Pegli, con grave danno alla viabilità urbana e alla sicurezza della circolazione.

Nel frattempo, data la temporanea soppressione dell’attraversamento pedonale, i pedoni provenienti da Multedo e diretti verso Pegli potranno usufruire, passando dal lato mare a quello monte, dell’attraversamento situato all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, per poi proseguire in sicurezza in direzione ponente utilizzando il marciapiedi di via Pacoret de Saint Bon.

"Voglio innanzitutto ringraziare il Settore Regolazione per la soluzione trovata – afferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova – Questo tipo di procedura ci consente di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, senza mettere a rischio l’incolumità di chi si muove lungo i percorsi pedonali e senza gravi ripercussioni sulla circolazione veicolare nella zona che, con il concretizzarsi del primo scenario, si sarebbe complicata enormemente. Invece, con questa nuova configurazione la viabilità rimarrà di fatto invariata, garantendo la sicurezza nel transito di veicoli, privati e di soccorso, e pedoni".

