Rossi (Lega Coop): "Una tecnologia non giusta rende ingiusta anche la distribuzione del valore"

"Abbiamo voluto provare a declinare l'intelligenza artificiale in forma cooperativa, quindi dare una forma diversa a quella che oggi conosciamo, che è quella che porta un'accumulazione spaventosa di ricchezze e pertanto rischia di non essere così giusta. Una tecnologia non giusta tende a rendere ingiusta anche la distribuzione del valore. Questo è il tema della giornata, ripartendo e partendo dai valori costitutivi, per quello che abbiamo voluto mettere l'accento sugli aspetti dei principi valoriali e sulla filosofia per arrivare poi anche a delle progettualità vere e proprie, perché domani, la seconda parte della due giorni, affronterà proprio sei progettualità che immaginiamo e auspichiamo possono diventare delle start-up di piattaforme digitali cooperative. Quanti partecipanti ci saranno? Abbiamo da ieri un 400 iscritti e se ne aggiungeranno speriamo degli altri, perché noi vogliamo che ci sia l'avvio di una riflessione, il più possibile condivisa e che sia aperta. Non vogliamo chiuderci all'interno del nostro mondo, ma semmai parlare all'esterno. Sicuramente ogni innovazione che noi sappiamo cogliere migliora sia il profilo professionale delle competenze, delle imprese e questo è un aspetto, ma poi ce n'è un altro che è quello della capacità di trovare all'interno della modalità cooperativa una forma che sia una forma veramente redistributiva e che favorisca anche le competenze e soprattutto una conoscenza che sia validata, che sia una conoscenza non manipolata".

Lo ha detto Mattia Rossi, presidente di Lega Coop Liguria, alla Biennale dell'Economia Cooperativa di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.