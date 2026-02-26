Genova, interventi per scongiurare allagamenti nel tunnel di Multedo

Proseguono i lavori del Comune di Genova per eliminare il rischio di allagamento del tunnel di via Pacoret de Saint Bon, a Multedo, in passato più volte chiuso al traffico in direzione levante a causa delle forti piogge.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete di drenaggio lungo via Pacoret de Saint Bon e la costruzione di una stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna. Il cantiere, già operativo, ha interessato finora il lato mare di via Ronchi.

Per consentire una nuova fase dei lavori e ottimizzare l’area di cantiere, si è resa necessaria in questi giorni la temporanea rimozione dell’attraversamento pedonale semaforizzato all’altezza di Villa Rostan. La modifica permette ai mezzi pesanti in uscita dal casello autostradale e provenienti da via Pacoret de Saint Bon di svoltare verso levante in condizioni di sicurezza.

La soluzione, condivisa tra Comune di Genova, Aspi e l’impresa esecutrice, evita per l’intera durata di questa fase la chiusura dell’uscita autostradale di Pegli ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate e scongiura anche la chiusura totale per tre notti a tutti i mezzi, con pesanti ripercussioni sia sulla viabilità urbana sia su quella autostradale.

Con l’assetto originario del cantiere, infatti, i mezzi pesanti sarebbero stati obbligati a proseguire verso Pegli, con conseguenze significative sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico cittadino.

Durante la sospensione dell’attraversamento pedonale, chi si sposta da Multedo verso Pegli potrà utilizzare il passaggio all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, attraversando dal lato mare al lato monte, per poi proseguire in sicurezza lungo il marciapiede di via Pacoret de Saint Bon in direzione ponente.

"Ringrazio il Settore Regolazione per la soluzione individuata – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova –. Questa procedura consente di limitare al massimo i disagi per i cittadini, garantendo al tempo stesso la sicurezza di pedoni e automobilisti ed evitando gravi criticità alla circolazione in un’area già particolarmente delicata".

