Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"
di Gilberto Volpara
Il Partito Democratico in Regione cosa pensa dell'ipotesi termovalorizzatore? Se l'assessore delegato della giunta Bucci, Paolo Ripamonti, ripete che l'impianto per la Valbormida potrebbe essere un'opportunità e non una minaccia, a telenord.it replica il capogruppo Pd in Regione, Armando Sanna.
Sul tavolo resta l'ipotesi Scarpino. Nel giorno in cui la delega metropolitana viene affidata a Giancarlo Campora sindaco di Campomorone e politicamente in sintonia con l'ex primo cittadino di Sant'Olcese, lo stesso Armando Sanna dice: "Nessun preconcetto, però, prima i numeri. Senza dati nessun ragionamento è concreto. E' il tempo delle decisioni".
