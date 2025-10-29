Attualità

Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"

di Gilberto Volpara

Il Partito Democratico in Regione cosa pensa dell'ipotesi termovalorizzatore? Se l'assessore delegato della giunta Bucci, Paolo Ripamonti, ripete che l'impianto per la Valbormida potrebbe essere un'opportunità e non una minaccia, a telenord.it replica il capogruppo Pd in Regione, Armando Sanna. 

 

Sul tavolo resta l'ipotesi Scarpino. Nel giorno in cui la delega metropolitana viene affidata a Giancarlo Campora sindaco di Campomorone e politicamente in sintonia con l'ex primo cittadino di Sant'Olcese, lo stesso Armando Sanna dice: "Nessun preconcetto, però, prima i numeri. Senza dati nessun ragionamento è concreto. E' il tempo delle decisioni". 

 

 

 

 

