Termovalorizzatore in Liguria, Bucci: “Pronti a partire col bando, manca solo il via libera dei sindaci”

La Regione Liguria è pronta a lanciare il bando per la realizzazione di un termovalorizzatore con recupero energetico, ma resta in attesa del via libera formale da parte dei comuni coinvolti. Lo ha confermato il presidente della Regione Marco Bucci, che ha fatto il punto sul progetto a margine di un incontro.

"Noi siamo pronti, le aziende sono pronte, appena abbiamo l'ok da un sindaco, perché ci vuole ovviamente il via libera dal punto di vista dell'amministrazione del territorio, andiamo avanti", ha dichiarato Bucci, spiegando che il nodo principale è trovare un territorio disponibile ad accogliere l’impianto.

Tra le aree considerate più idonee ci sono la città metropolitana di Genova e la provincia di Savona, inclusa la Val Bormida. "Si tratta di zone centrali per la Liguria, che offrono una posizione strategica per un’opera di questo tipo", ha aggiunto.

Secondo il governatore, le tecnologie disponibili oggi, come il termovalorizzatore o il sistema Waste to Chemical, rappresentano le soluzioni più sostenibili ed efficaci per la chiusura del ciclo dei rifiuti. "Si tratta di impianti che esistono in tutta Europa e anche in Italia, a cominciare da Roma. Sono ecologicamente compatibili e fondamentali per gestire in modo moderno i rifiuti urbani", ha sottolineato Bucci.

Il progetto rientra in una più ampia strategia regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che punta ad aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e superare l’attuale frammentazione degli impianti.

