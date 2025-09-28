Economia

Terminal Spinelli, proroga in scadenza a Genova: verso le riedizione coi vincoli del Consiglio di Stato

GENOVA - Dopodomani, 30 settembre scade la seconda proroga temporanea al Genoa Terminal del Gruppo Spinelli, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva portato alla cancellazione della vecchia concessione perché non in linea con il piano regolatore portuale.

L’ente portuale sarebbe orientato a evitare un altro rinnovo temporaneo della concessione-ponte, basata sui vincoli posti dai giudici di Palazzo Spada lo scorso autunno optando piuttosto per la riedizione del titolo originario, assorbendo in esso quegli stessi vincoli: dunque un terminal ad attività in prevalenza multifunzione come previsto dall’interpretazione più restrittiva del Piano regolatore portuale del 2001.



