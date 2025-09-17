Tentato furto sulla linea 18, arrestato 19enne

La Polizia Locale ha arrestato un uomo di 19 anni, di nazionalità algerina e irregolare sul territorio, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare con destrezza un telefono cellulare a bordo della linea 18, nella zona Gramsci/Darsena.

Il presunto autore del furto è stato fermato immediatamente dagli agenti, presenti in servizio sull’autobus nell’ambito delle attività di controllo mirate alla prevenzione dei reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso del dispositivo rubato.

La vittima, un cittadino genovese di 84 anni, ignaro del furto subito, è stata subito rintracciata: il telefono gli è stato riconsegnato e l’anziano ha sporto querela. L’arresto, eseguito dalla Polizia Locale, è stato convalidato.

Per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione due volte alla settimana presso l’autorità giudiziaria.

Il 19enne è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

