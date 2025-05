Tentato colpo a una banca di Varazze, i carabinieri di Savona arrestano la banda del buco nel Torinese

Avevano tentato un colpo in stile cinematografico, entrando in banca attraverso un buco scavato nel muro. Dopo sette mesi di indagini, i carabinieri di Savona hanno arrestato quattro uomini in provincia di Torino, ritenuti i componenti della cosiddetta “banda del buco”, responsabile del tentato assalto a una filiale di Intesa Sanpaolo a Varazze.

Il colpo – L’azione risale alla notte tra l’8 e il 9 settembre 2024. I ladri forzarono la porta sul retro dell’archivio comunale, confinante con la banca. Dopo aver individuato il punto preciso, aprirono un varco nella parete e penetrarono nei locali dell’istituto di credito. Una volta dentro, misero fuori uso il sistema di videosorveglianza e cercarono di aprire la cassaforte del bancomat con una fiamma ossidrica.

L’allarme – A far fallire il colpo furono le guardie giurate in servizio, che rilevarono l’intrusione e allertarono immediatamente i carabinieri. I malviventi riuscirono a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie, lasciando però tracce preziose per gli investigatori.

Le indagini – Grazie a un lavoro congiunto tra il Comando provinciale di Savona e le stazioni dell’Arma in Piemonte, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei sospetti. Tutti italiani, di età compresa tra i 48 e i 66 anni, erano già noti alle forze dell’ordine per reati simili.

Gli arresti – I quattro sono stati bloccati nel Torinese e trasferiti in caserma per gli interrogatori. Le accuse a loro carico includono tentato furto aggravato e danneggiamento. Gli inquirenti non escludono che il gruppo possa aver agito anche in altre occasioni, con lo stesso modus operandi.

