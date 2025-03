Tennis femminile, a Rapallo le prequalificazioni agli Internazionali d'Italia

RAPALLO - Il Circolo Golf e Tennis Rapallo ospita le prequalificazioni femminili degli Internazionali BNL d'Italia, un evento di grande prestigio per il tennis italiano che è cominciato il primo marzo e si concluderà il 15 marzo 2025. Questo torneo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso gli Internazionali d'Italia, che si terranno a Roma dal 29 aprile al 18 maggio 2025.

Le prequalificazioni offrono alle giocatrici l'opportunità di competere per un montepremi superiore a 10.000 euro, con una forte partecipazione da parte di tenniste provenienti da tutta Italia e oltre. L'evento è organizzato in collaborazione con la Tennis Academy Ferrando e gode del patrocinio del Comune di Rapallo, sottolineando l'importanza dell'iniziativa per l'intero movimento tennistico regionale. Il Circolo Golf e Tennis Rapallo si prepara ad accogliere pubblico e partecipanti, promettendo un'esperienza sportiva di grande intensità e passione. Attilio Riola, il Presidente del Circolo, il Consigliere delegato Mario Barbieri e il Direttore Fabrizio Pagliettini contribuiscono con grande impegno alla realizzazione di eventi che attraggono appassionati, atleti e turisti da tutto il mondo.

La carriera di Paolo Ferrando - E' stato intervistato dagli addetti stampa del Circolo Paolo Ferrando, direttore della Tennis Academy Ferrando e organizzatore del Torneo BNL, in passato anche un grande coach di sua sorella, Linda Ferrando, ex numero 1 d’Italia: “Ho iniziato la mia carriera nel 1979 in un Circolo in Abruzzo per poi trasferirmi a Roma l’anno successivo, dove ho lavorato in circoli prestigiosi tra cui il Tennis Due Ponti - esordisce Ferrando - avevo 22 anni e 600 giovani allievi, una palestra straordinaria. Ho ottenuto due titoli italiani, mi sono trasferito a Santa Margherita Ligure e poi a Rapallo per continuare a lavorare con continuità e riuscire a seguire mia sorella Linda, giocatrice di livello internazionale. L'organizzatore ha sottolineato come l’esperienza con la figlia sia stata determinante nella sua formazione, una sfida complessa ma anche un'esperienza gratificante.

La Tennis Academy Ferrando - Ferrando si è poi soffermato ad approfondire ulteriormente sulla sua Academy e sul valore del torneo di prequalificazione: "È una grande soddisfazione vedere che oggi è un punto di riferimento per tanti giovani tennisti. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito, anche grazie alla collaborazione con la Maestra Miriana Marelli, una tennista che porta giovinezza e nuove idee alla nostra attività. Abbiamo dei progetti ambiziosi per il futuro, puntando sempre sulla qualità e sulla formazione dei giovani, per continuare a essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale."

Il BNL a Rapallo - Infine Ferrando ha concluso parlando del Torneo BNL, un evento che ha voluto fortemente portare a Rapallo: “Il Torneo BNL rappresenta per me una grande realizzazione. È un’opportunità unica per le giocatrici e per il territorio di Rapallo, che attraverso questo evento riesce a farsi conoscere a livello nazionale. Siamo molto orgogliosi di vedere giocatrici che arrivano da tutta Italia per partecipare. Il tennis sta vivendo un momento di grande popolarità, è uno sport spettacolare, divertente e sono certo che se il meteo ci aiuterà riusciremo a portare tanti appassionati sui campi del Circolo."

