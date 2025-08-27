Temporali in arrivo sulla Liguria: peggioramento atteso da domani

La Liguria si prepara a una nuova fase di maltempo, con temporali localmente forti già nelle prossime ore e un peggioramento più marcato previsto per la giornata di domani. Le previsioni di Arpal indicano un quadro di instabilità diffusa, con piogge e vento intenso che interesseranno progressivamente l’intera regione.

Al mattino nubi irregolari e diffuse interesseranno la Liguria, più compatte sul Centro-Ponente dove non si escludono locali rovesci o temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio i fenomeni saranno più probabili sul Centro-Levante, mentre in serata nuove precipitazioni potranno interessare il Savonese.

Temperature – Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve crescita a Levante, con valori sulla costa generalmente compresi tra i 25 e i 26 gradi.

Umidità – Su valori alti in tutto il territorio.

Venti – Deboli dai quadranti meridionali con rinforzi fino a moderati sui settori centrali; moderati da est-nordest sull’Imperiese.

Mare – Poco mosso al mattino, in aumento fino a mosso in giornata.

Protezione civile – Segnalati temporali ma, al momento, senza emissione di allerte.

Domani – È previsto un ulteriore peggioramento: il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse e temporali in spostamento da ovest verso est. I fenomeni risulteranno intensi in mattinata sul Centro-Ponente e nel pomeriggio sul Centro-Levante. Dalla sera è atteso un parziale miglioramento con graduale attenuazione delle piogge a partire dall’Imperiese. Sarà dunque una giornata da attenzionare per la possibilità di forti rovesci e vento intenso, anche se la fase perturbata dovrebbe esaurirsi rapidamente, con il ritorno del sereno già entro la tarda serata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.