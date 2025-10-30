Telenord tra i segreti del Municipio Centro Est: la bellezza delle botteghe storiche
di Carlotta Nicoletti
Un viaggio tra storia, passione e impegno quotidiano per preservare l’anima autentica del centro di Genova
Telenord punta le telecamere sul valore e al fascino delle botteghe storiche del centro cittadino, simbolo di tradizione, identità e cultura locale.
Attraverso il racconto dei commercianti e delle istituzioni, si esplora come queste realtà continuino a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e un motore di vitalità per il tessuto urbano.
In collegamento Carlotta Nicoletti con Andrea Visentin, assessore alle politiche attive del lavoro e al commercio di prossimità, insieme ad alcuni commercianti della zona.
