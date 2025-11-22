Telenord ricorda Ornella Vanoni con l'intervista concessa ad Anna Li Vigni il 19 luglio scorso
di Redazione
"Ero timida, ma poi mi è passata" fu un passo del colloquio-confessione della scorsa estate
"Ero timida, ma poi mi è passata" fu un passo del colloquio-confessione della scorsa estate tra la nostra Anna Li Vigni e Ornella Vanoni, scomparsa nella notte a 91 anni. L'artista ha segnato la storia della canzone e della cultura popolare italiana del secondo Novecento e tutte le testate nazionali la ricordano.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
“Le canzoni raccontano storie”: il teatro dei Treatrali tra musica, comicità e memoria locale
22/11/2025
di Carlotta Nicoletti
La musica è finita: addio a Ornella Vanoni, regina della canzone italiana con Genova nel cuore. L'ultima intervista a Telenord
22/11/2025
di Anna Li Vigni - Stefano Rissetto
Genova, "Parti di Donna – Non recidere i fiori”: lunedì 24 apre la mostra fotografica di Claudia Oliva e Ilaria Scaliti
21/11/2025
di Stefano Rissetto
Genova e Liguria, terra da cinema: il racconto di Cristina Bolla, presidente Film Commission
21/11/2025
di Anna Li Vigni
Genova applaude Francesca Dego: trionfo al Carlo Felice per un viaggio musicale tra Russia e America
21/11/2025
di Stefano Rissetto