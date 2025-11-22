Telenord ricorda Ornella Vanoni con l'intervista concessa ad Anna Li Vigni il 19 luglio scorso

"Ero timida, ma poi mi è passata" fu un passo del colloquio-confessione della scorsa estate tra la nostra Anna Li Vigni e Ornella Vanoni, scomparsa nella notte a 91 anni. L'artista ha segnato la storia della canzone e della cultura popolare italiana del secondo Novecento e tutte le testate nazionali la ricordano.

