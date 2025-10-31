Telenord racconta i segreti della notte di Halloween, tra riti, leggende e credenze popolari

Telenord punta il suo obiettivo sui significati più antichi della notte di Halloween, tra riti, leggende e credenze popolari che affondano le radici nella cultura contadina e nelle tradizioni europee.

In studio con Katia Gangale, Paolo Giardelli, antropologo, ci aiuta a capire come la notte del 31 ottobre sia diventata un simbolo di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra memoria, superstizione e festa.

