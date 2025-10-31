Telenord racconta i segreti della notte di Halloween, tra riti, leggende e credenze popolari
di Anna Li Vigni
Paolo Giardelli, antropologo, spiega come la notte del 31 ottobre sia diventata un simbolo di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti
Telenord punta il suo obiettivo sui significati più antichi della notte di Halloween, tra riti, leggende e credenze popolari che affondano le radici nella cultura contadina e nelle tradizioni europee.
In studio con Katia Gangale, Paolo Giardelli, antropologo, ci aiuta a capire come la notte del 31 ottobre sia diventata un simbolo di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra memoria, superstizione e festa.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
“La Liguria degli Anelli”: dal Ministero del Turismo via libera ai fondi per i nuovi percorsi cicloturistici
31/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Telenord al 'Firpo', per capire cosa succeda nelle scuole genovesi occupate
31/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Telenord alla scoperta dell'ultimo mulino pegliese in val Varenna
31/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Sampierdarena, parcheggi sempre più rari: Telenord racconta i disagi per il quartiere
31/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Il commento: le ambizioni di Silvia Salis & i due scudieri della Ditta
31/10/2025
di Gilberto Volpara