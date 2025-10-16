Telenord nel Municipio Centro Ovest: anteprima della mostra "In punta di piedi" e presentazione del libro "Risacca" a Sampierdarena

Telenord ha fatto tappa nel Municipio Centro Ovest di Genova per raccontare l’anteprima della mostra "In punta di piedi" e la presentazione del libro "Risacca", due iniziative culturali promosse a Sampierdarena.

Sono intervenuti Franco Massa, segretario della Pro Loco Sampierdarena, Paolo Borio, artista e autore della mostra, la scrittrice Greta Cencetti, autrice del libro. Un’occasione per valorizzare il territorio attraverso arte e letteratura, con voci che raccontano l’identità profonda del quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.