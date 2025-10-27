Telenord: naufragio della London Valour, martedì 28 alle 18 "La nostra storia" racconta il disastro costato 20 vite umane

Martedì alle 18:00 su Telenord (con replica alle 23:00), la rubrica “La nostra Storia” di Paolo Zerbini ripercorrerà il tragico naufragio della London Valour, avvenuto nel 1970 contro la diga del porto di Genova.

L’incidente fu causato da una combinazione letale di fattori: un Libeccio a 100 km/h, onde alte fino a 4 metri e la sottovalutazione della tempesta. L’impatto provocò la morte di 20 persone, molte delle quali forse avrebbero potuto essere salvate.

In studio ne parleranno Simone Galdi e Paolo Zerbini, cronista presente sul luogo del disastro, accompagnati da immagini storiche particolarmente impressionanti.

Oggi il relitto della London Valour giace a 50 miglia al largo di Imperia. La tragedia fu così intensa che i due rimorchiatori intervenuti rischiarono di essere trascinati a fondo insieme alla nave.

