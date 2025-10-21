Telenord incontra il Municipio VII: obiettivo salvare il Club Vela Pegli

Un incontro importante per discutere il futuro del Club Vela Pegli, storica realtà sportiva e sociale del territorio. Ospite in studio Paolo Verduci, presidente del Club, mentre in collegamento al microfono di Anna Li Vigni parlano Raffaella Rossi, socia del Club, e Giuseppe Panzani, segretario. Un’occasione per ascoltare le voci di chi ogni giorno vive e difende questo spazio prezioso per la comunità.

