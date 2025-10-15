Telenord incontra il Municipio Medio Ponente: riflettori su Sestri
di Anna Li Vigni
In studio il presidente Fabio Ceraudo
Telenord incontra il Municipio Medio Ponente: riflettori accesi in via Sestri, la via dello shopping per eccellenza.
Un incontro speciale per raccontare progetti, sfide e opportunità del territorio.
Voci del Municipio, cittadini e Telenord insieme per dare luce al cuore della delegazione.
