Telenord inaugura la panchina rossa a sostegno della campagna contro la violenza sulle donne

Telenord scende in campo, insieme a partner istituzionali e commerciali, per sostenere la campagna di sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa è stata presentata al pubblico e alla cittadinanza con una conferenza stampa oggi sabato 17 dicembre, alle ore 11.00, ed è stata trasmessa in diretta web, tv e social, insieme ai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova e di altri enti istituzionali. L'obiettivo è quello di portare avanti l'importante messaggio sociale attraverso il supporto delle aziende e delle realtà economiche del territorio ligure.

Un impegno concreto e un nuovo format.

Nel mese di dicembre inaugureremo il tour della panchina rossa di Telenord , simbolo della lotta contro la violenza di genere, in location genovesi d'eccezione. Oltre all'importante messaggio sociale, che rappresenta di per sé un impegno concreto sull'argomento, le panchine rosse diventeranno il set per una serie di video-interviste tematiche: storie, testimonianze, opinioni, l'impegno di chi quotidianamente si batte per eliminare la violenza contro le donne. Le interviste faranno parte di un nuovo format televisivo “La Panchina Rossa”, che sarà programmato dal 19 Dicembre 2022 al 19 Gennaio 2023, trasmesso settimanalmente nel corso della trasmissione LIVE (10.30-12.30, 17.30-19.00) e, in replica, in seconda serata tra le 23.00 e le 24.00.

Nell'intervista video Massimiliano Veglio, titolare dell'Istituto Otoacustica, sostenitore dell'iniziativa.