Telenord alla scoperta di Società per Cornigliano: progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio
di Anna Li Vigni
Panoramica completa degli interventi previsti e delle opportunità legate alla rigenerazione urbana
Il quartiere di Cornigliano torna sotto i riflettori con le iniziative promosse dalla Società per Cornigliano per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio. In studio Katia Gangale ha dialogato con Paolo Fanghella, presidente dell’ente, che ha illustrato i principali progetti in corso e le strategie per valorizzare l’area.
In collegamento, Anna Li Vigni con Enrico Da Molo, direttore generale della Società per Cornigliano, che ha approfondito gli aspetti operativi dei lavori e le prospettive future, puntando sul coinvolgimento della comunità e sulla promozione del territorio.
L’incontro ha offerto così una panoramica completa degli interventi previsti e delle opportunità legate alla rigenerazione urbana, confermando l’impegno della Società per Cornigliano nel rendere il quartiere più vivibile, attrattivo e sostenibile.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Carceri in Liguria: focus di Telenord sulla situazione di Pontedecimo, tra sovraffollamento e carenza di personale
29/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Telenord alla scoperta di Halloween alla... genovese, il trend del 2025
29/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"
29/10/2025
di Gilberto Volpara
A Scignoria! il programma elettorale di Emiliano: il re di Fabbriche alla conquista del Marsano
29/10/2025
di Redazione