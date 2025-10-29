Telenord alla scoperta di Società per Cornigliano: progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio

Il quartiere di Cornigliano torna sotto i riflettori con le iniziative promosse dalla Società per Cornigliano per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio. In studio Katia Gangale ha dialogato con Paolo Fanghella, presidente dell’ente, che ha illustrato i principali progetti in corso e le strategie per valorizzare l’area.

In collegamento, Anna Li Vigni con Enrico Da Molo, direttore generale della Società per Cornigliano, che ha approfondito gli aspetti operativi dei lavori e le prospettive future, puntando sul coinvolgimento della comunità e sulla promozione del territorio.

L’incontro ha offerto così una panoramica completa degli interventi previsti e delle opportunità legate alla rigenerazione urbana, confermando l’impegno della Società per Cornigliano nel rendere il quartiere più vivibile, attrattivo e sostenibile.

