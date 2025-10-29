Telenord alla scoperta di Halloween alla... genovese, il trend del 2025
di Carlotta Nicoletti
Alla ricerca delle tendenze alla moda per l'edizione 2025 della festa di origine celtica, sempre più amata dai giovanissimi e non solo
Si avvicina la festa di Halloween e Telenord, con Carlotta Nicoletti, va alla ricerca delle tendenze alla moda per l'edizione 2025 della festa di origine celtica, sempre più amata dai giovanissimi e non solo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Telenord alla scoperta di Società per Cornigliano: progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio
29/10/2025
di Anna Li Vigni
Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"
29/10/2025
di Gilberto Volpara
A Scignoria! il programma elettorale di Emiliano: il re di Fabbriche alla conquista del Marsano
29/10/2025
di Redazione
Telenord alla scoperta del CIV di Cornigliano, tra iniziative e programmi di riqualificazione
29/10/2025
di Anna Li Vigni