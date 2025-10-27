Telenord alla scoperta di Borgo Solidale, dal 2007 un punto di riferimento nel cuore di Borgoratti
di Simone Galdi - Luca Pandimiglio
Una realtà che, grazie alla forza del volontariato e al legame con il territorio, continua a costruire una comunità più solidale e inclusiva
Da oltre quindici anni Borgo Solidale ODV è una realtà profondamente radicata nel quartiere di Borgoratti, a Genova. Nata nel 2007, l’associazione si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, promuovendo iniziative di solidarietà, sostegno sociale e aggregazione rivolte a persone e famiglie in difficoltà.
In studio, con Simone Galdi, Enrico Grasso, presidente di Borgo Solidale ODV, per raccontare la storia, i progetti e le sfide quotidiane dell’associazione. In collegamento con Luca Pandimiglio, ecco Dada Fenucci e Alberto Fenucci, volontari che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze e passione per portare avanti le attività del Borgo.
Un incontro per conoscere da vicino una realtà che, grazie alla forza del volontariato e al legame con il territorio, continua a costruire una comunità più solidale e inclusiva.
