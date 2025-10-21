Telenord alla scoperta della Pro Loco di Pegli: 30 anni di storia, cultura e tradizione
di Redazione
Un’occasione per celebrare l’impegno e la passione di chi lavora ogni giorno per valorizzare il territorio
Un anniversario importante per la Pro Loco di Pegli, da trent’anni protagonista nella promozione della cultura e delle tradizioni locali. In studio interviene Mauro Benacchio, membro del direttivo, mentre in collegamento Anna Li Vigni dialoga con Rita Campobasso, economa della Pro Loco, Diego Snaidero, presidente della Croce Verde Pegli, e Mauro Avvenente, anch’egli membro del direttivo. Un’occasione per celebrare l’impegno e la passione di chi lavora ogni giorno per valorizzare il territorio.
