Telenord alla scoperta dell'ultimo mulino pegliese in val Varenna
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Un luogo che racconta la tradizione e la memoria del lavoro artigianale, custodito con passione da Enzo Origone, mugnaio
Un viaggio nel cuore della Val Varenna, dove resiste l’ultimo mulino storico ancora in attività: l’Antico Mulino di Pegli.
Un luogo che racconta la tradizione e la memoria del lavoro artigianale, custodito con passione da Enzo Origone, mugnaio con alle spalle generazioni.
In collegamento dal mulino, Anna Li Vigni ci accompagna alla scoperta dei segreti della macinatura e della storia di una valle che non vuole dimenticare le proprie radici.
