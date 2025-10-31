Attualità

Telenord alla scoperta dell'ultimo mulino pegliese in val Varenna

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Un luogo che racconta la tradizione e la memoria del lavoro artigianale, custodito con passione da Enzo Origone, mugnaio

Un viaggio nel cuore della Val Varenna, dove resiste l’ultimo mulino storico ancora in attività: l’Antico Mulino di Pegli.

Un luogo che racconta la tradizione e la memoria del lavoro artigianale, custodito con passione da Enzo Origone, mugnaio con alle spalle generazioni.

In collegamento dal mulino, Anna Li Vigni ci accompagna alla scoperta dei segreti della macinatura e della storia di una valle che non vuole dimenticare le proprie radici.

